Hong Kong'da şiddetli çatışmalar

Polisin yasağına rağmen on binlerce protestocu, Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay'e yürüdü. Polisin müdahalesiyle çok şiddetli çatışmalar çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da zanlıların Pekin'e iadesine yönelik tartışmalı tasarıya yönelik protestolar, bugün Çin İrtibat Bürosu'nun bulunduğu Sai Wan ile alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Bay bölgelerine yöneldi.

Polisin yürüyüş yasağına rağmen gerçekleşen protestolarda şiddetli çatışmalar çıktı.

#HongKong Sunday protest underway. Loud chants abusing the police already after a few officers turned up. #HongKong pic.twitter.com/ooNKZ990Yq — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 28, 2019

Geçen hafta maskeli, beyaz kıyafetli, demir sopalı bir çetenin Yuen Long metro istasyonunda demokrasi yanlılarına saldırıp onlarca kişiyi yaralaması, iade tasarı yüzünden canlanan protestoları yeniden büyüttü.

Barricade building in #HongKong’s Causeway Bay shopping district. It’s going to be on here in the coming hours. #China pic.twitter.com/MAVm8yKsZ3 — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 28, 2019

Bugün polisin sadece Chater Garden parkında gösteriye izin vermesine karşın, iki gruba ayrılan on binlerce göstericinin bir kısmı alışveriş bölgesi Causeway Bay'e bir kısmı da Çin'in bölgedeki irtibat ofisine yürüdü.

Causeway Bay'de bazı mağazalar erken kapandı.

Hong Kong'da polis, geçen haftasonu göstericilerin saldırıya uğradığı Yuen Long bölgesinde dün yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bu, Hong Kong'un hükümet karşıtı, demokrasi yanlısı protestolara sahne olduğu üst üste sekizinci haftasonu oldu.