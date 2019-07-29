Hindistan'da silah lisansı almak isteyenlere 'fidan dikerken selfie çekme' zorunluluğu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde silah lisansı başvuru yapmak isteyenler artık başvuru formuna fidan dikerken çekilmiş selfie'lerini de eklemek zorunda.

Bireysel silahlanma oranının fazla olduğu Hindistan'da Pencap eyaleti lisans başvurularına yeni bir düzenleme getirdi. Buna göre, artık silah lisansı almak isteyen vatandaşlar 10 fidan dikmek ve fidan dikerken çektikleri selfielerini başvuru dosyalarına eklemek zorunda.

Ancak 'fidanlı selfie' lisans başvurusunun hemen kabul edileceği anlamına gelmiyor. Başvuru merkezleri, dosyasında fotoğraf olan kişilerin talebini 'değerlendirmeye' alsa da bu kişilerin düzenli olarak sonraki aylarda da diktikleri fidanlara baktıklarını kanıtlayacak fotoğraflar yollamaları gerekiyor.

#ExpressFrontPage | The new condition for arms licences was included on June 5.https://t.co/qvvXhyKwRw — The Indian Express (@IndianExpress) July 28, 2019

​BBC'ye konuşan Pencap Bölge Komisyon Üyesi Chander Gaind, uygulamanın amacını "Yollar hızla genişlerken, yeşil alanlar da aynı hızla darlıyor. Bu yüzden buna ihtiyacımız vardı" diye açıkladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlayan uygulamaya şimdiye kadar en az 100 kişinin başvurduğu belirtiliyor.

Punjab: India state launches 'gun for plants' scheme https://t.co/xigr28vJvE — BBC Asia (@BBCNewsAsia) July 29, 2019

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