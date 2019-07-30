Modi 'İnanılmaz Kurtuluş' programında: Sala bindi, mızrak yaptı, gübre kokladı

İngiliz televizyon sunucusu Bear Grylls'in dünyanın çeşitli yerlerinde hayatta kalmaya çalıştığı 'İnanılmaz Kurtuluş' programının yeni bölümünde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de yer alacağı öğrenildi. Yayınlanan fragmanda, ikilinin bir arada sala bindiği ve ilkel mızrak yaptığı görüntüler yer aldı.

İngiliz televizyon sunucusu Bear Grylls'in dünyanın ücra bölgelerinde hayatta kalma konseptiyle hazırlayıp sunduğu 'İnanılmaz Kurtuluş' programı, yeni bölümlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırlayacak.

12 Ağustos'ya yayınlanacağı öğrenilen bölümün fragmanında Modi ile Grylls'in birlikte ormanda yürüdüğü, sala bindiği ve ok ile mızrak gibi ilkel av aletleri yaptıkları ve gübre kokladıkları görülüyor.

Hindistan'da çekilen bölümün fragmanında aynı zamanda Modi Grylls'e bölgeyi tanıtırken, İngiliz televizyoncunun ise kendisine "Benim görevim sizi hayatta tutmak" dediği görülüyor.

Fragmanda ayrıca, Grylls'in 'Dünyanın en büyük demokrasisinin lideri ile bir araya geleceği' söylendi.

People across 180 countries will get to see the unknown side of PM @narendramodi as he ventures into Indian wilderness to create awareness about animal conservation & environmental change. Catch Man Vs Wild with PM Modi @DiscoveryIN on August 12 @ 9 pm. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/MW2E6aMleE — Bear Grylls (@BearGrylls) July 29, 2019

​Programla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Modi, "Hindistan, yeşil ormanları, çeşitliliğe sahip vahşi yaşamı, güzel dağları ve coşkulu nehirleri... Bu programı izlediğinizde Hindistan'ın çeşitli yerlerini ziyaret etmek ve doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunmak isteyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers.



Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation.



Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryIN https://t.co/AksPyHfo7X — Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2019

Öte yandan, söz konusu program Hindistan'da çeşitli tartışmalara da yol açtı.

Indian Express'in aktardığı habere göre, Modi'ye ülkenin Keşmir bölgesine saldırı düzenlendiği ve çok sayıda Hindistan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği gün çekimlerde olduğu ve bu yüzden 'saldırılara zamanında yanıt veremediği' yönünde eleştiriler yöneltildi.