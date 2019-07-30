Modi 'İnanılmaz Kurtuluş' programında: Sala bindi, mızrak yaptı, gübre kokladı

12 Ağustos'ya yayınlanacağı öğrenilen bölümün fragmanında Modi ile Grylls'in birlikte ormanda yürüdüğü, sala bindiği ve ok ile mızrak gibi ilkel av aletleri yaptıkları ve gübre kokladıkları görülüyor.
Hindistan'da çekilen bölümün fragmanında aynı zamanda Modi Grylls'e bölgeyi tanıtırken, İngiliz televizyoncunun ise kendisine "Benim görevim sizi hayatta tutmak" dediği görülüyor.
Fragmanda ayrıca, Grylls'in 'Dünyanın en büyük demokrasisinin lideri ile bir araya geleceği' söylendi.
People across 180 countries will get to see the unknown side of PM @narendramodi as he ventures into Indian wilderness to create awareness about animal conservation & environmental change. Catch Man Vs Wild with PM Modi @DiscoveryIN on August 12 @ 9 pm. #PMModionDiscovery pic.twitter.com/MW2E6aMleE— Bear Grylls (@BearGrylls) July 29, 2019
Programla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Modi, "Hindistan, yeşil ormanları, çeşitliliğe sahip vahşi yaşamı, güzel dağları ve coşkulu nehirleri... Bu programı izlediğinizde Hindistan'ın çeşitli yerlerini ziyaret etmek ve doğal yaşamın korunmasına katkıda bulunmak isteyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
India- where you find lush green forests, diverse wildlife, beautiful mountains and mighty rivers.— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2019
Watching this programme will make you want to visit different parts of India and add to discourse of environmental conservation.
Thanks @BearGrylls for coming here! @DiscoveryIN https://t.co/AksPyHfo7X
Öte yandan, söz konusu program Hindistan'da çeşitli tartışmalara da yol açtı.
Indian Express'in aktardığı habere göre, Modi'ye ülkenin Keşmir bölgesine saldırı düzenlendiği ve çok sayıda Hindistan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği gün çekimlerde olduğu ve bu yüzden 'saldırılara zamanında yanıt veremediği' yönünde eleştiriler yöneltildi.
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