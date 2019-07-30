Hindistan'da protesto: Milletvekilini tecavüzle suçlayan genç kızın yaralandığı kaza araştırılsın

Göstericiler, genç kızın iki teyzesinin öldüğü, avukatı ve kendisinin ağır yaralandığı kazanın, Sengar'ın tutuklu yargılandığı davayı zayıflatmayı amaçladığını ileri sürdü.
Dün meydana gelen kaza sonrası kamyonun şoförü ile sahibi gözaltına alınmıştı.
Genç kızın ailesi, polisten Sengar hakkında cinayet soruşturması başlatılmasını talep etmişti.
BBC'nin haberine göre, polis başlangıçta olayı 'kaza' olarak değerlendirdiklerini açıkladı ancak bugünkü tepkilerin ardından, Şengar'ın erkek kardeşi ve iki düzineden fazla insan hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.
KIZIN BABASI ŞİKAYETİN ARINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Savcılık iddianamesinde, kız çocuğunun 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü bilgisi yer almıştı.
Suç duyurusunun ardından Sengar gözaltına alınırken bir grubun saldırısına uğrayan kızın babası hayatını kaybetmişti.
İktidar partisi, milletvekili Sengar'ı korumakla suçlanıyor.
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