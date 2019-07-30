Türk uzmanlar, Azerbaycan'da düşen MiG-29'u arayacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Haziran'da Hazar Denizi'ne düşen ve yeri tespit edilemeyen MiG-29 uçağını ve pilotunu arama çalışmalarına Türkiye'den bir ekibin katılacağını açıkladı.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Hazar Denizi'ne düşen MiG-29 uçağının ve pilotunun bulunması için Türkiye’den gelecek uzmanlarla beraber çalışacak.

Savuma Bakanlığı'nın açıklamasında, "24 Temmuz'daki eğitim uçuşu esnasında düşen MiG-29 uçağını arama çalışmaları yabancı uzmanlar ve profesyonel dalgıçlar da dahil olmak üzere yeni nesil sualtı robotlarının katılımıyla yürütülüyor. Çalışmalara takviye güç dahil edilmesi amacıyla ilgili Türk makamlarına başvuru yapıldı ve Türk uzmanların yakın zamanda ülkemize gelmesi bekleniyor" dendi.

Arama çalışmalarına çok sayıda gemi, bot ve uçağın katıldığını da belirten bakanlık, "Olumsuz hava koşullarına rağmen Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla kurulan komisyon yönetiminde uçağın düştüğü andan itibaren yürütülen arama çalışmaları yoğun bir biçimde ve kesintisiz olarak devam ediyor" diye ekledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştiren MiG-29 uçağı ile bağlantısı aniden kesilmişve uçak radardan kaybolarak kuvvetle muhtemel Hazar Denizi'ne düşmüştü.