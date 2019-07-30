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22:38 30 Temmuz 2019
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    Afganistan- ABD

    BM: Afganistan'da NATO ve Afgan güçleri, 2019'un ilk yarısında Taliban'dan daha çok sivil öldürdü

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Afganistan’da 2019 yılının ilk altı ayındaki saldırı ve operasyonlarda en az 3 bin 812 sivil öldü veya yaralandı. BM raporuna göre NATO ve Afgan güvenlik güçlerinin operasyonlarında ölen sivillerin sayısı, Taliban ve IŞİD saldırılarında ölen sivillerin sayısını geçti.

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de bakanlık binasına saldırı
    © REUTERS / Mohammad Ismail
    ABD ile Afgan güçleri, Taliban'dan daha çok sivil öldürdü
    Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) raporuna göre, ülke genelinde yılın ilk yarısında bin 366 sivil hayatını kaybederken 2 bin 446 kişi yaralandı.

    Rapora göre, yılın ilk yarısındaki 3 bin 812 ölüm ve yaralanmanın yüzde 37’si hükümet ve koalisyon güçlerinin saldırılarında gerçekleşti. Taliban başta olmak üzere hükümet karşıtı gruplar da kayıpların yüzde 52'sine sebep oldu.

    NATO OPERASYONLARINDA ÖLEN SİVİLLERİN SAYISINDA YÜZDE 31'LİK ARTIŞ

    Afganistan-Saldırı
    © REUTERS / Parwiz
    Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk

    Ölü ve yaralı sivil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düştü ancak hükümet ve NATO önderliğindeki güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı yüzde 31 arttı.

    Bu dönemde hükümet ve NATO güçlerinin saldırılarında 717 sivil hayatını kaybederken 680 sivil yaralandı. Operasyonlarda ülke genelinde 144 kadın ve 327 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Raporda, hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin oranının da geçen yıla göre yüzde 39 arttığına vurgu yapıldı. Yılın ilk yarısında hava saldırılarında 150'si çocuk olmak üzere 519 sivil öldü veya yaralandı. 

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    Etiketler:
    Sivil kayıplar, Taliban, NATO, Afganistan
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