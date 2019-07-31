Çavuşoğlu'ndan ASEAN mesajı

Çavuşoğlu, "ASEAN’ın Sektörel Diyalog Ortağı olarak, Asya’nın zengin çeşitliliği ve Türkiye’nin Avrasya’daki eşsiz jeopolitik konumunu birleştirmek istiyoruz. ASEAN ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğimizin yol haritasını uygulamak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.
#ASEAN’ın Sektörel Diyalog Ortağı olarak, #Asya’nın zengin çeşitliliği ve #Türkiye’nin Avrasya’daki eşsiz jeopolitik konumunu birleştirmek istiyoruz. ASEAN ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve işbirliğimizin yol haritasını uygulamak için çalışıyoruz. pic.twitter.com/LLSQla5CV6— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 30, 2019
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