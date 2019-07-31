'Kuzey Kore, tanımlanamayan birden fazla füze ateşledi'

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirdi.
© AP Photo / Ahn Young-joon
Habere göre Güney Kore Genelkurmayı, füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiğini açıkladı.
Ayrıca yetkililerin, ek füze atışları düzenlenmesi durumuna karşı bölgeyi izlemeye devam edeceği duyuruldu.
Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta Wonsan bölgesinden Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze atışı gerçekleştirmişti.
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