Hindistan Rusya’dan bin adet hava füzesi satın aldı

Rusya, Hindistan ile bin adet havadan havaya füzenin satışı için anlaşma imzaladı.

Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi’nin bildirdiğine göre, Moskova Hindistan’a Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattı.

Federal servisten yapılan açıklamada, “Bir süre önce havadan havaya füze sistemleri üzerine oldukça büyük bir anlaşma imzalandı. Onlar (Hindistan) bin civarında füzenin Hindistan’a tahsisi için taahhütte bulundu” denildi.

Hindistan merkezli ANİ Haber Ajansı da geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Hindistan’ın orduda kullanılan Rus yapımı Sukhoi Su-30MKIsavaş uçaklarıyla uyumlu bir şekilde kullanılmak üzere Moskova’dan Vympel R-27 tipi havadan havaya füze sattığı bilgisi paylaşılmıştı.