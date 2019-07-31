'ABD ve Kuzey Kore arasındaki denükleerizasyon görüşmeleri yakında devam edecek'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili, Kuzey Koreli bir mevkidaşıyla Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan 'silahsızlandırılmış bölge'de bir araya geldi. Yetkili, bu sırada Kuzey Kore'nin nükleer müzakereleri yeniden canlandırmaya istekli olduğunu belirtti.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 20 Haziran tarihli görüşmeyi belgeleyen fotoğraflar için Kuzey Koreli bir yetkiliyle 'silahsızlandırılmış bölge'de bir araya geldi.

ABD'li yetkili, teslimat sırasında Kuzey Koreli yetkilinin, ülkesinin denükleerizasyon görüşmelerini yakın gelecekte yeniden başlatma isteğini dile getirdiğini söyledi.

Ancak, müzakerelerin ne zaman devam edeceğine yönelik bir tarih belirtilmedi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore- Kuzey Kore sınırında bir araya gelmişti.

İki liderin Panmunjom köyündeki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü.