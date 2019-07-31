Hindistan’ın en büyük kahve zincirinin sahibi ölü bulundu

Pazartesi gününden beri kayıp olan Siddharta’nın cesedi, kıyıya vurmuş şekilde bir balıkçı tarafından bulunurken yetkililer, olayın intihar olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Hindistan’ın en büyük kahve zincirinin sahibi VG Siddharta, polisin açıklamasına göre en son pazartesi akşamı, Netravati nehri üzerinde görüldü. Siddharta, kendisini nehrin üstündeki köprüye bırakan şoförüne dönmesini söyledi. O andan beri kayıp olan 60 yaşındaki Siddharta, 36 saat sonra ölü bulundu.

#CCDFounderDead - The body of VG Siddhartha, founder of India's largest coffee chain Cafe Coffee Day, was found today morning.



Body has been taken to Wenlock Hospital in Mangaluru where the postmortem will take place.@RevathiRajeevan reports from the ground. pic.twitter.com/LsVyE1WfAC — News18 (@CNNnews18) July 31, 2019

Siddharta’nın ölümünden birkaç gün önce, çalışanlarına ve şirketin yönetim kurulu üyelerine bir mektup yazdığı aktarıldı.

Siddharta mektubunda, bir gelir vergisi yetkilisi tarafından taciz edildiğini iddia ederken kendisini tüm çabalarına rağmen 'karlı iş' kuramadığı için suçladı. Siddharta mektubunda, "Bütün hatalarımdan ben sorumluyum. Şirketle ilgili tüm kararları ben aldım ve bir girişimci olarak başarısız oldum" dedi.