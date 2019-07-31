Çin'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk battaniyeyle kurtarıldı

Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk, balkona çıkarak korkuluğa tırmandı.
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BBC'nin haberine göre, apartman görevlisi Zhu Yahnui, çocuğu balkona tutunmuş aşağı sarkar şekilde gördüğünde, aklına ilk olarak elleriyle tutmak geldiğini söyledi.
Ancak bu yöntemin işe yaramayacağını düşündüğünü belirten Zhu, apartmandaki başka kişilere ulaştığını dile getirdi.
Apartman sakinleri ve görevlisi, açtıkları büyük battaniyeyle düşen çocuğu yakaladı.
Hastaneye götürülen çocuğun yaralanmadığı belirtildi.
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