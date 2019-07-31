ABD - Çin ticaret görüşmeleri 'verimsiz' geçti: ABD'nin baskı politikasının hiçbir mantığı yok

ABD ile Çin arasında devam eden Ticaret Savaşı'nda taraflar arasında yapılan görüşmeler bugün sona erdi. Trump'ın sert mesajlarının gölgesinde yapılan görüşmelerin ardından, Çin Dışişleri de Trump'a verdiği yanıtta "ABD'nin baskı politikasının hiçbir mantığı yok" ifadeleri kullanıldı.

ABD ile Çin heyetleri arasında yapılan ticaret görüşmeleri sona erdi.

Bir yıldan fazla bir süredir devam eden Ticaret Savaşı ile ilgili 12. kez bir araya gelen taraflarda ABD, görüşmelere Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin önderliğinde katılırken, Çin tarafına ise Başbakan Yardımcısı Liu He önderlik etti.

Heyetler arasında dün gerçekleşen akşam yemeğinin ardından bugün başlayan müzakereler ise yarım gün sürdü.

'ÇOK AZ İLERLEME KAYDEDİLDİ'

Bloomberg, Şanghay'da yapılan görüşmelerde 'çok az ilerleme kaydedildiğini' belirtirken, Çin Komünist Partisi'ne yakın yayın organı Global Times da görüşmelerin planlanandan 30 dakika erken bittiğini açıkladı.

Konuyla ilgili ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, bir sonraki görüşmelerin Ekim ayında ABD'de yapılacağı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump da, görüşmelerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sorun onların beklemesi. Ben kazandığımda ellerindeki anlaşma şu anda müzakere ettiklerinden çok daha sert olacak veya hiç anlaşma olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019

​Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara cevap veren Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying ise "ABD'nin şu anda maksimum baskı politikasını uygulamasının hiçbir mantığı yok. Hasta olan sen olduğunda başkalarına 'ilacını al' demenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.