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18:30 31 Temmuz 2019
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    Ünlü Taipei Kulesi Tayvan başkentinde bulunuyor. Yüksekliği 509 metre.

    Pekin, Çin vatandaşının tek başına Tayvan'ı seyahatini yasakladı

    © Fotoğraf: 士航 魏
    Asya & Pasifik
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    ABD'nin silah sattığı Tayvan ile Çin arasındaki ilişkiler gerilirken, Pekin hükümeti, 47 şehirden tek başına Tayvan'a turistik seyahate imkan veren programı askıya aldığını duyurdu.

    USS Antietam
    © Fotoğraf : Wikimedia
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    Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla, Çin anakarasından Tayvan'a tüm bireysel dinlence seyahatlerinin 1 Ağustos'tan itibaren yasaklandığı duyuruldu.

    Buna göre Çin anakarasından Tayvan'a iş ve tur gezileri devam edebilecek. 

    Çin-Tayvan ilişkilerinin yakınlaşması hedefiyle 2011 yılında Pekin, Şangay ve Şiamen'den başlayan bireysel seyahat programı, daha sonra 47 şehri kapsayacak şekilde genişletilmişti. 

    BİR ETKEN DE HONG KONG

    Ancak son aylarda ABD'nin Tayvan'a 2.2 milyar dolarlık silah satışı, Pekin'e karşı 'şahin' çizgideki Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in New York ziyareti ve üzerine Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolar nedeniyle iki taraf arasında gerilim tavan yaptı. 

    © AFP 2019 / Liaoning Uçak Gemisi
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    Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoları destekleyen Tsai, temmuzdaki 4 günlük ABD ziyaretinde Çin'den 'denizaşırı güç' diye söz edip "Tayvan demokratik sistemimizi kararlılıkla savunacak. Biz demokrasiyi kolay kazanmadık" demişti. 

    Çin'den 1949'da Mao liderliğinde komünist yönetimin kurulması üzerine ayrılanların Tayvan adasında kurduğu devlet, anakaradan bir boğazla ayrılıyor. 'Tek Çin' ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda tek başına temsil ettiğini söyleyen Pekin yönetiminin, Tayvan'ın de facto yerine de jure bağımsızlık ilanı halinde 'zorla birleşme' politikası da var. Bununla birlikte Tayvan'daki iki ana siyasi güçten biri bağımsızlık, diğeri Çin'le birleşme yanlısı. 

    Çin bayrağı
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    ÇİN TAYVAN AÇIKLARINDA TATBİKATTA

    Son iki yıldır Tsai ile yaşadığı gerilimin sonucu olarak Tayvan açıklarında 5 askeri tatbikat düzenlemiş olan Pekin yönetimi, 29 Temmuz-1 Ağustos arası Doğu ve Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapıyor. 

    Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikat alanı Tayvan Adası'nın kuzeyinde, Güney Çin Denizi'ndeki tatbikat Tayvan Adası'nın batısında bulunuyor. 

    TAYVAN'DAN MEYDAN OKUMA

    © AP Photo / Chiang Ying-ying
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    Bugün Tayvan Merkez Haber Ajansı'ndan, Çin tatbikatının yakınında Tayvan ordusunun da tatbikata çıktığı ve Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri yok etmeye' yönelik farklı menzillere sahip 117 füze ateşlediğini iddiası geldi.

    PEKİN'E GÖRE TAYVAN LİDERİ ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

    Çin yönetiminin 24 Temmuz tarihli askeri politika belgesinde Tsai ile hükümetinden 'ulusal güvenlik ve toplumsal istikrara tehdit' diye söz edildi. 

    Etiketler:
    yasak, seyahat, Tayvan, Çin
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