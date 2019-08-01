Malezya: MH17 olayında Rusya'yı suçlamayı bırakın

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının düşmesiyle ilgili olarak Rusya'yı suçlamaktan vazgeçmeye çağırdı.

Malezyalı diplomat, olayla ilgili yürütülen soruşturma etrafından yaşananlardan dolayı endişeli olduklarını kaydetti.

Rus Izvestiya gazetesine konuşan Abdullah, "Malezya, soruşturmaya katılan tüm tarafları, mümkün olduğunca tarafsız kalmaya ve bize tüm materyalleri inceleme fırsatı vermeye çağırıyor" dedi.

Ayrıca bu trajediyle ilgili açık soruşturma çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı, soruşturmaya katılan ülkelerin, Malezya temsilcilerinin dava dosyalarını talebini reddettiğinin belirterek, "Bu, Malezya’dan bir şeylerin saklandığı anlamına geliyor" dedi.

Soruşturmanın henüz bitmediğine dikkat çeken Abdullah, soruşturma bitmeden Batı ülkelerinin suçlamalar yönelttiğini ve zanlıların isimlerini açıkladığını dile getirdi.

Bakan, Rusya ve Malezya arasındaki ilişkilerin bu olay yüzünden kötüleşmediğini, her iki ülkenin olayla ilgili benzer bakış açılarına sahip olduğunu söyledi.