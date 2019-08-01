Endonezya’da kuraklık 50 milyon kişiyi tehdit ediyor

Antara haber ajansının aktardığına göre, El Nino doğa olayının yol açtığı kuraklık, 100 bin hektardan fazla tarım alanını etkileyerek 9 binden fazla hektarı yok etti.
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Java, Bali ve Küçük Sunda Adaları’nın birçok bölgesi 60 günden fazla bir süredir yağmur yüzü görmüyor.
Endonezya Ulusal Meteoroloji Ajansı’nın verilerine göre, kuraklık Eylül ayına kadar devam edecek ve Ağustos’ta doruk noktaya ulaşacak.
Ülke yönetimi, kurak bölgelerde yaşayan vatandaşlara temiz su sağlamaya başladı.
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