Güney Kore: Kuzey Koreli asker silahsızlandırılmış bölgeyi geçerek iltica istedi

Güney Kore, Kuzey Kore’den bir askerin iki ülke arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgeyi geçerek iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Askerin gözaltında bulunduğu duyuruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, aktif görevdeki adı açıklanmayan Kuzey Koreli askerin dün akşam Imjin Nehri civarında güneye doğru ilerlerken termal kameralar tarafından fark edildiği belirtildi. Askerin Güney Kore birlikleri tarafından gece yarısı sorguya alındığı kaydedildi.

Pek çok Kuzey Korelinin Güney’e iltica etmek istediğine dair, çoğunlukla Seul tarafından duyurulan iddialara sık rastlanıyor. Ancak silahsızlandırılmış bölge üzerinden izinsiz geçişlere sık rastlanmadığı söyleniyor. Çünkü bu bölge; mayınlar, çitler ve askeri karakollarla korunuyor.

'CANSIZ BEDEN BULUNDU'

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, aynı gün silahsızlandırılmış bölge yakınlarında Kuzey Koreli bir sivile ait olduğu düşünülen cansız bir beden bulunduğu belirtildi.

Yonhap haber ajansı, Imjin Nehri’nde bulunan ve askeri tipte pantolonla kemerin bulunduğu kişinin en az iki hafta önce öldüğünü ya da öldürüldüğünü aktardı.

Seul, pazartesi günü iki ülke arasındaki deniz sınırından Güney'e geçen Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesindeki üç kişilik mürettebatı Kuzey'e geri göndermişti. Yetkililer, mürettebatın iltica etmek isteyebileceğini düşünmüş ancak balıkçılar ülkelerine geri dönmeyi tercih etmişti.