Tayvan Cumhurbaşkanı'ndan Çin açıklaması: Turistleri politik araç olarak kullanmak antipati yaratır

Pekin yönetiminin Çin vatandaşlarının tek başına Tayvan'ı seyahatini yasaklaması üzerine açıklamalarda bulunan Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, "Turizm politize edilmemeli" diyerek Çin'in söz konusu kararına tepki gösterdi.

"Turistleri politik araç olarak kullanmak Tayvanlılar arasında yalnızca antipati yaratır" diyen Tsai, Çin'in 'büyük bir stratejik hata yaptığını' söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Çin'in turizmi Tayvan'da yaklaşan seçimleri manipule etmek amacıyla kullandığını iddia etti ve "Çin ordusu bütün Tayvanlıları hedef alıyor ve bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği etkiliyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Tsai'nin açıklamalarına verilen yanıtta, 'kimin hata yaptığını tarihin göstereceği' vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, "Seyahat kararının hata olduğunu söylemek konusunda, kimin hata yaptığını ve kimin doğru tarafta yer aldığını tarih gösterecek" ifadelerini kullandı.