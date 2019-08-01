Hindistan'da tecavüzle suçlanan iktidar partisi milletvekiline ihraç

Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP), genç bir kıza tecavüz etmekle suçlanan ve tutuklu yargılanan milletvekilini ihraç etti.

İktidardaki BJP, bir genç kız tarafından tecavüzle suçlanan milletvekili Kuldeep Singh Sengar'ın, genç kızın ailesinden iki kişinin öldüğü, avukatının ve kendisinin ağır yaralandığı kazada parmağı olduğu şüphesiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Hindistan Araştırma Merkez Bürosu, söz konusu kazada Sengar'ın payı olup olmadığını araştırıldığını duyurdu.

Genç kızın tedavi gördüğü King George Tıp Üniversitesi yetkilileri, başından yaralanan kızın bilincinin kapalı ve bacaklarında kırıklar olduğunu aktardı.

Kaza sonrası kamyonun şoförü ile sahibi gözaltına alınmıştı. Genç kızın ailesi, Sengar hakkında cinayet soruşturması başlatılmasını talep etmişti.

Başkent Yeni Delhi'de yüzlerce kişi, dün yaptıkları gösteride kazanın Sengar'ın destekçileri tarafından düzenlenmiş bir suikast girişimi olduğunu savunarak soruşturma açılmasını talep etmişti.

KIZIN BABASI ŞİKAYETİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

19 yaşında olan genç kız, geçen yıl nisanda yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü ve burada 9 gün boyunca toplu tecavüze uğradığını belirtmişti.

Savcılık iddianamesinde, genç kızın 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü bilgisi yer almıştı.

Suç duyurusunun ardından Sengar gözaltına alınırken bir grubun saldırısına uğrayan kızın babası hayatını kaybetmişti.

İktidar partisi, milletvekili Sengar'ı korumakla suçlanıyordu.