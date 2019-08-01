Tecavüzü 'kadınların tahrikine' bağlamıştı: Malezya'da erkekler için yasa çıkarılmasını isteyen senatör özür diledi

Malezya’da ‘kadınların baştan çıkarması sonucu erkeklerin tecavüze yöneldiğini’ iddia ederek erkekleri koruyacak bir yasa önerisinde bulunan senatör, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Malezya’da hükümet ortağı Halkın Adaleti Partisi senatörü Muhammed İmran Abdül Hamid, parlamentoda yaptığı konuşmada erkeklerin güvenliğini ve ülkenin barışını garanti altına almak için erkekleri kadınların tahrikinden koruyacak bir yasanın gerektiğini savundu.

"Kadınların davranışları, sözleri veya kıyafetleri erkekleri ensest, tecavüz, taciz ve pornografi gibi eylemlere kışkırtabilir” diyen Hamid, erkekleri koruyan bir Cinsel Taciz Yasası önerisinde bulundu.

Hamid, “Biz de korunmalıyız, kadınların yaptıkları yüzünden baştan çıkıyoruz ve ülkenin yasalarını çiğneyip ceza alıyoruz” dedi.

Mohamad Imran Abdul Hamid was pushing for a new law to safeguard men who are ‘seduced’ into sexually assaulting women. https://t.co/N1B6L2qCvG — SBS News (@SBSNews) August 1, 2019

​'ERKEKLER SORUMLU TUTULABİLMELİ'

Senatörün sözleri ülkedeki siyasetçilerin ve kadın hakları örgütlerinin tepkisini çekti. Senatörü, kadınlara yönelik cinsel suçlarda erkekleri mağdur gibi göstermekle eleştiren bu kesim, yasa teklifini kabul edilemez buldu.

İktidar partisi lideri Enver İbrahim de senatörden ifadelerini geri çekmesini istedi ve bunun kadınlara hakaret olduğunu vurguladı.

İbrahim, “Teklif, erkeklerin ahlaksız olduğu ve bu tarz rezil eylemler için kolayca baştan çıktığı izlenimini veriyor” dedi.

Kadın hakları örgütü ‘Sisters in Islam’ (İslam’daki Kız Kardeşler), erkeklerin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Örgütün yöneticisi Rozana Isa, “Erkekler kendi düşüncelerini, sözcüklerini ve eylemlerini kontrol etmeli, kadınlara karşı erkekler tarafından işlenen suçları da hafife almamalı” ifadelerini kullandı.

NİYETİ 'İYİYMİŞ'

Gelen tepkiler üzerine Muhammed İmran Abdül Hamid özür diledi. ‘Niyetinin iyi olduğunu’ savunan Hamid, teklifini pek çok kadının ‘hata’, çoğu erkeğin de ‘onur kırıcı’ olarak görmesini beklemediğini dile getirdi.

Malezya, cinsiyet eşitliği açısından kötü bir sicile sahip.

Yaklaşılık 2000 erkekle yapılan son bir araştırma, sadece yüzde 35’inin ‘evet’ demesini cinsel ilişki açısından rızası olduğu şeklinde yorumladığını gösterdi.