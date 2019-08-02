Çin medyası: Ek gümrük vergileri, ABD'yi istediği ticaret anlaşmasına yakınlaştırmayacak

ABD Başkanı Trump, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı. Çin medyası tarafından yapılan bir değerlendirmede, bu hareketin ABD'yi istediği ticaret anlaşmasına yakınlaştırmayacağı, bilakis daha da uzaklaştıracağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Trump, ABD heyetinin Çin'den yeni döndüğünü ve Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda 3 ay öncesine kadar umutlu olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ne yazık ki Çin imza öncesinde anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi. Yakın zamanda Çin ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya vardı fakat bunu yapmadı."

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Global Times'ın Çince ve İngilizce edisyonlarının baş editörü Hu Xijin, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, yeni gümrük vergilerinin hiçbir şekilde ABD'nin istediği bir ticaret anlaşmasını daha da yakınlaştırmayacağını belirtti.

Hu, paylaşımında "Yeni gümrük vergileri hiçbir şekilde ABD'nin istediği bir anlaşmayı daha da yakınlaştıramayacak, bunu sadece daha da uzaklaştıracak. Bence Çin artık ticaret savaşı ölçeğini kontrol etmeye öncelik vermeyecek, uzun bir ticaret savaşı altında ulusal stratejiye odaklanacak" ifadelerini kullandı.

New tariffs will by no means bring closer a deal that the US wants, it will only make it further away. I think the Chinese will no longer give priority to controlling trade war scale, they will focus on the national strategy under a prolonged trade war. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 1, 2019

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmış, ancak bir sonuç alınamamıştı.