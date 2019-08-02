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02:28 02 Ağustos 2019
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    Çin medyası: Ek gümrük vergileri, ABD'yi istediği ticaret anlaşmasına yakınlaştırmayacak

    © REUTERS / Damir Sagolj
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (78)
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    ABD Başkanı Trump, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı. Çin medyası tarafından yapılan bir değerlendirmede, bu hareketin ABD'yi istediği ticaret anlaşmasına yakınlaştırmayacağı, bilakis daha da uzaklaştıracağı vurgulandı.

    © REUTERS /
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    ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine yönelik yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    Trump, ABD heyetinin Çin'den yeni döndüğünü ve Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda 3 ay öncesine kadar umutlu olduklarını söyleyerek şöyle devam etti:

    "Ne yazık ki Çin imza öncesinde anlaşmayı yeniden müzakere etmeye karar verdi. Yakın zamanda Çin ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya vardı fakat bunu yapmadı."

    Global Times'ın Çince ve İngilizce edisyonlarının baş editörü Hu Xijin, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, yeni gümrük vergilerinin hiçbir şekilde ABD'nin istediği bir ticaret anlaşmasını daha da yakınlaştırmayacağını belirtti.

    Hu, paylaşımında "Yeni gümrük vergileri hiçbir şekilde ABD'nin istediği bir anlaşmayı daha da yakınlaştıramayacak, bunu sadece daha da uzaklaştıracak. Bence Çin artık ticaret savaşı ölçeğini kontrol etmeye öncelik vermeyecek, uzun bir ticaret savaşı altında ulusal stratejiye odaklanacak" ifadelerini kullandı.

    Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmış, ancak bir sonuç alınamamıştı.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (78)
    Etiketler:
    gümrük vergisi, ticaret savaşı, Çin, ABD
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