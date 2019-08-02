ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden Pakistan'a 'Taliban'ı ikna' çağrısı

İlk olarak Halilzad'la bakanlıkta bir araya gelen Kureyşi, Afganistan'da barış için yürütülen sürecin başarısı için Pakistan'ın üzerine düşen tüm görevleri yapacağını söyledi.
Pakistan tarafının Katar'ın başkenti Doha'da bugüne kadar yapılan 7 görüşme ve Afganistan'daki tüm tarafların katıldığı görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğunu ileten Kureyşi, tüm tarafların sorumlulukları paylaşması gerektiğini vurguladı.
Halilzad da Afganistan'da yaptığı son görüşmenin sürece yönelik en olumlu görüşme olduğunu kaydetti.
Halilzad'ın ikinci durağı ise Başbakanlık oldu. Burada yapılan görüşmede Han, diyalog sürecinde gelinen noktadan memnuniyet duyduğunu aktardı.
Pakistan'ın ABD ve sürecin taraflarıyla görüşmelerinde aracılık rolünün devam edeceğini belirten Han, Afganistan'daki barışın tüm bölge ve Pakistan'ın arzusu olduğunu da kaydetti.
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