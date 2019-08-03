Hindistan'dan Pakistan'ın 'koşullu konsolosluk yardımı' teklifine red

Hindistan, Kulbhushan Jadhav için engelsiz konsolosluk erişimi yapılmasını, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kuralları eşliğinde, gözdağı ve misillemeden uzak bir ortamın sağlanmasını talep etti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, dün yaptığı açıklamada, konuya ilişkin Hindistan Yüksek Komiserliğini resmi olarak bilgilendirdiklerini ve bu ülkeden cevap beklediklerini ifade etmişti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar da Pakistan'ın teklifini değerlendireceklerini ve diplomatik kanallardan iletişimi sürdüreceklerini bildirmişti.
KULBHUSHAN JADHAV OLAYI
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, 17 Temmuz'da, Pakistan'ın 2016'da tutukladığı Hint deniz subayı Jadhav hakkında verilen idam kararının "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi"ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesine hükmetmişti.
Mahkeme idam cezasının, Jadhav'ın tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini kararlaştırmıştı.
UAD, Birleşmiş Milletler anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.
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