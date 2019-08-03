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    Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı on binlerce göstericinin katıldığı protesto

    Hong Kong'daki protestolar sürüyor: Göstericiler tarihi limandaki Çin bayrağını indirdi

    © REUTERS / TYRONE SIU
    Asya & Pasifik
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    Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı on binlerce göstericinin katıldığı protestoda bir grup gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirdi.

    Hong Kong'da gösteriler
    © REUTERS / TYRONE SIU
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    "South China Morning Post"un haberinde, protestoların sürdüğü Hong Kong'da gündüz saatlerinde siyah kıyafetli 4 göstericinin Victoria Limanı'ndaki direğe tırmandığı ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını indirdiği belirtildi. 

    Habere göre, daha sonra göstericilerin bir kısmının önceden belirlenen güzergahı aşmak istemesi üzerine polisle aralarında çatışma çıktı.

    Şehrin ana yollarını kapatan göstericiler, kartonları yakarak barikat oluşturmaya çalıştı.

    ​Nathan Road Caddesi'nde toplanan göstericiler, Tsim Sha Tsui Polis Merkezi'ne doğru yönelirken, polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı göstericiler polis merkezine doğru lazer ışığı tutarken, maske ve kasklı 100 kadar gösterici de karakolun duvarlarına tırmanmaya çalıştı. 

    Karakolun girişinde ateşe verilen bir karton kutuya itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Göstericilerin polise molotofkokteyli attığı olaylar sırasında birkaç gösterici gözaltına alındı.

    Polis, gösterilerin belirlenen zaman ve güzergahta yapılması çağrısında bulunmuştu. 

    © REUTERS / Tyrone Siu
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    ÇİN'E İADE TASARISI

    Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

    Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

    Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

    TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

    © AFP 2019 / Philip Fong
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    Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

    Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

    Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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    Etiketler:
    protesto, Hong Kong, Çin
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