Japonya'da aşırı sıcak yeni ölümlere neden oldu

Japonya'da yağışlı mevsimin geride kalmasıyla birlikte son 2 haftadır etkisini artıran aşırı sıcaklar, hafta sonunda 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Polis, cuma gününden bu yana, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toyama şehrindeki bir otoparka park edilen araç içinde saatlerce kaldığı belirtilen bebeğin ölüm nedeni aşırı sıcak olarak belirlenirken, sıcak nedenli diğer ölüm vakalarının ise Nagasaki, Miyagi ve Tochigi bölgelerinden rapor edildiği öğrenildi.

38 DERECEYİ BULDU

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu boyunca görülen en yüksek sıcaklığın cumartesi günü Kyoto ve Kurume şehirlerinde 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Pazar günü Tokyo'da 34, Osaka'da ise 37 derecelik sıcaklıkların görüleceğini belirten yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, klimalı ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaya özen göstermeleri konusunda uyardı.