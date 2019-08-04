Kızıl Khmer örgütü lideri Pol Pot'un yardımcısı Nuon Chea öldü

Kamboçya mahkemesinin sözcülerinden Neth Pheaktra, Kızıl Khmer lideri Pol Pot'un yardımcısı ve örgütün ideologlarından Nuon Chea'nın Khmer-Sovyet Dostluk Hastanesi'nde öldüğünü açıkladı.

93 yaşında ölen Chea, geçen ay ayak ülseri tanısıyla tedavi altına alınmıştı.

Chea, kasım ayında Kamboçya yargısı tarafından Khmer Cumhuriyeti yetkililerinden biri olduğu ve etnik Vietnamlılara ve Çam Müslümanlarına soykırım uyguladığı gerekçeleriyle suçlu bulunmuştu.

7 Temmuz 1926'da Fransız Çinhindi'nde yer alan Voat Kor'da dünyaya gelen Chea, 1970'li yılların sonlarında Kamboçya Halk Temsilciler Meclisi Daimi Komitesi Başkanı ve Demokratik Kamboçya Başbakanı olarak görev yaptı.

"İki Numaralı Kardeş" olarak bilinen Nuon Chea, Khmer Khmer örgütünün baş ideologu olarak kabul edildi ve Pol Pot'un ikinci komutanı oldu.