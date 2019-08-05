Hindistan'dan beklenmedik hamle: Keşmir'in özel statüsünü kaldırma teklifini parlamentoya sundu

İçişleri Bakanı Amit Şah, maddenin iptalini öngören teklifi Hindistan Parlamentosu'na sunduklarını duyurdu. Teklif, muhalif milletvekillerinin protestolarıyla karşılandı.
Öte yandan Cammu Keşmir'e günlerdir paramilis güçlerin yığılmasının ardından gece bölgede siyasetçiler ev hapsine alındı. Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.
Watch: Union Home Minister @AmitShah moves resolution in #RajyaSabha to revoke #Article370— PIB India (@PIB_India) August 5, 2019
Minister to address #LokSabha at 12 noon today#JammuAndKashmir #AmitShah pic.twitter.com/pArpRuow0M
KEŞMİR SORUNU
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.
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