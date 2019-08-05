Hong Kong çapında grev ve protesto eylemleri, hayatı durdurdu

Hong Kong çapında çok sayıda semt eşzamanlı grev ve yol kapatma eylemlerine sahne olurken, bunun Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi için bir ilk olduğu belirtildi. Başyönetici Lam, protestocuları 'bölgeyi çok tehlikeli bir durumun eşiğine sürüklemekle' suçladı. Ardından bir araç protestocuların arkasında durduğu barikatlara daldı.

Hong Kong'da zanlıların Pekin'e iadesine yönelik tartışmalı tasarıdan geri adım atılmasına rağmen protestolar dinmek yerine tırmanıyor. Sabah işe gitme saatlerinde otoyolları ve demiryollarını kapatan binlerce protestocu, trafiği felç etti. Metro istasyonlarını istila edip işlemez hale getiren eylemciler, plazalarla AVM'leri de işgal etti. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesinin tamamına yayılan eylemler, hayatı durdurdu.

Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam'in protestocuları 'bölgeyi çok tehlikeli bir durumun eşiğine sürüklemekle' suçlamasından bir saat sonra, bir araç, Yuen Long semtinde protestocuların arasına daldı.

Eylemcilerin taksi olduğu belirtilen aracın geçişini engellemek için etrafını sarması ve sürücüye inmesini söylemesinin ardından, sürücü arkasında insanların durduğu barikatlara aracı son sürat sürdü, bu sırada çığlıklar yükseldi.

Polis bir yandan bir kişinin yaralandığı vakayı soruşturduğunu açıklarken diğer yandan protestocuları geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz ve güç kullanmaya koyuldu. Öncesinde protestocuların polise taş ve yumurta attığı haberleri geldi.

Diğer yandan Hong Kong'un finans merkezinde yolları kapatan protestocular, araçlarında mahsur kalan sürücülerden tek tek özür dileyerek yiyecek ve içecek ikram etti.

Tren ve metro işlemez hale gelirken, bazı yolcuların protestoculara çok sert tepki göstermesiyle aralarında arbede çıktığına dair videolar paylaşıldı.

Hong Kong Uluslararası Havaalanı da protestolardan etkilenirken sadece bir pistin hizmet verebildiği öğrenildi. 150'den fazla uçuş iptal edildi.

Roads in 6 districts have been occupied simultaneously. Ppl used to have an impression that this tactic is only used by a small group of radical protesters, but today shows that's not true. #antiELAB #HongKongProtests pic.twitter.com/aDtBI6MQUT — Alex Lam 林偉聰 (@lwcalex) August 5, 2019

​Bölge çapında ilan edilen grev ve eylem gününe devlet memurları dahil 500 bin kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

It’s a lot to follow...

-Tin Shui Wai: road occupy & tear gas

-Wong Tai Sin: road occupy & tear gas

-Tai Po: riot police getting ready

-Sha Tin: road occupy

-Admiralty: road occupy

-Tsuen Wan: road occupy

-Tuen Mun: rally

-Mong Kok: rally — Kris Cheng (@krislc) August 5, 2019

Polisten bugün en az 82 kişinin, toplamda 420 kişinin gözaltına alındığı, 50'si hakkında yargı süreci başlatıldığı açıklaması geldi. Polis sözcüsü 9 Haziran'dan beri 1000 göz yaşartıcı gaz kapsülü ve 160 plastik mermi ateşlediklerini duyurdu.

HK Police fired more than 160 rubber bullet, 150 sponge bullets and 1000 tear gas since 9/6. More than 420 citizens were arrested and at least 50 of them were prosecuted. Summer of discontent will continue. Calls for democracy will never end under the crackdown of human right. pic.twitter.com/xrwRkRoYR4 — Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) August 5, 2019

Protestolar her gün tırmanırken, Hong Kong Başyöneticisi Carrie Lam de iki haftadır ilk kez medya karşısına çıktı.

'Kanun ve düzen' konuşması yapan Carrie Lam, protestocuların Çin'e bağlı bölgeyi 'aşırı tehlikeli bir duruma sürüklediğini' söyledi.

Protestoculara zeytin dalı uzatmayan ve duruma çözüm de sunmayan konuşmasının ardından bugünkü eylemlere katılımın arttığı ve zaten sokakta olanların da eylemleri tırmandırdığı yorumları yapıldı.

Lam'in selefi Tung Chee Hwa, protestoların gerisinde ABD ve Tayvan'ın bulunduğu iddiasını dile getirdi.

CNN'e konuşan tarihçi ve avukat Antony Dapiran, bugün 1967'den beri Hong Kong'daki en büyük grev eyleminin yaşanmasının beklendiğini dile getirdi.

Dapiran "Hiç böyle bir şey göremedim. Daha önce de yürüyüşler ve protestolar olurdu, ama şehir çapında pek çok bölgenin eşzamanlı olarak protestoların odağı haline gelmesi daha önce gerçekleşmemişti" dedi.