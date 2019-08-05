Hindistan'ın Cammu Keşmir hamlesi sosyal medyada yankı buldu

Hindistan’ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif sunması sosyal medyada da yankı buldu.

Hindistan, bugün Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması için harekete geçti. İçişleri Bakanı Amit Şah, maddenin iptalini öngören teklifi Hindistan Parlamentosu'na sunduklarını duyurdu.

Hükümetin yıllardır devam eden sorunu nihayete erdirdiğini düşünen bir kesim bu hamleyi sevinçle karşılarken, küçük bir kesim böyle hassas bir adımı atmasına dair endişelerini paylaştı.

İktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (Bharatiya Janata Party-BJP) Ulusal Genel Sekreteri Ram Madhav, kararı kutladı. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Madhav, “Ne şanlı bir gün (…) Bütün ulusun 70 yıllık talebi gözlerimizin önünde, bizim ömrümüzde gerçekleşiyor. Hiç hayal eder miydiniz?” ifadelerini kullandı.

What a glorious day. Finally d martyrdom of thousands starting with Dr Shyam Prasad Mukharjee for compete integration of J&K into Indian Union is being honoured and d seven decade old demand of d entire nation being realised in front of our eyes; in our life time.Ever imagined?🙏 — Ram Madhav (@rammadhavbjp) August 5, 2019

​Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj da, “Cesur ve tarihi bir karar. Büyük Hindistan’ı- tek Hindistan’ı selamlıyoruz” dedi.

बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय. श्रेष्ठ भारत - एक भारत का अभिनन्दन.

A bold and historic decision. We salute our Great India - one India. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 5, 2019

​Eski parlamento üyesi Şahid Sıddıki de, kararın ‘tarihi’ olduğunu belirtti. ‘Şiddet döngüsünden’ çıkmanın başka bir yolu olmadığını belirten Sıddıki, şöyle devam etti; “Şimdi parlamentonun ve hükümetin görevi uzun süredir acı çeken Keşmir halkına barış, adalet ve gelişim sunmaktır. Biz sadece Cammu Keşmir’in toprağını istemiyoruz, Keşmir halkının Hint halkıyla eşit vatandaşlar olmalarını istiyoruz. İnsanların akıllarını ve kalplerini kazanmalıyız.”

This is historic. It will have huge implications not only for J&K but for whole of South Asia.

I support this decision of the Central Govt as there seems to be no way out of this cycle of violence, which has kept subcontinent hostage to Kashmir dispute. — shahid siddiqui (@shahid_siddiqui) August 5, 2019

​Parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha üyesi Arun Jaitley de ‘tarihi bir yanlışın düzeltildiğini’ savunarak “Ayrı statüler bölücülüğe yol açar. Dinamik hiçbir ulus bu durumun devam etmesine izin veremez” dedi.

Parlamento Üyesi Rajyavardhan Rathore da, “Keşmir’de şehit olan tüm askerlere saygı sunmanın en iyi yolu bu” ifadelerini kullandı.

Thank you @narendramodi ji @AmitShah ji

THIS IS THE BEST HOMAGE

TO ALL

🇮🇳SOLDIERS MARTYRED🇮🇳

IN KASHMIR

#Article370 going going .... (gone) — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) August 5, 2019

​ENDİŞELER DE VARDI

Ancak övgülerin yanında endişelerini dile getirenler de vardı.

Gazeteci Barkha Dutt, “Cammu Keşmir artık birlik toprağı olacak ve Yeni Delhi hükümetinden bile az gücü olacak. Güvenlik böylelikle merkezin elinde olacak” dedi.

Yine bir gazeteci olan Rajdeep Sardesai de, “Son karar olarak Yüksek Mahkeme’yi bekleyin. ‘Kas gücü’ milliyetçiliği anlatısı tam olarak geri döndü” yorumunu yaptı.

The big picture: @AmitShah moves bill to revoke #Article370 #Art35A. Scraps J&K special status. Cites Governor's consent as consent of the state. J&K to be a Union Territory, have less powers than even Delhi govt. Security thus to be in centres hands. — barkha dutt (@BDUTT) August 5, 2019

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