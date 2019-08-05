Hindistan'ın Keşmir hamlesine Pakistan'dan yanıt: Bütün seçenekler değerlendirilecek

Hindistan tarafından alınan Keşmir'in özel statüsünün iptali ve asker gönderme kararı, Pakistan ile olan gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yapan Pakistan hükümeti, Hindistan'ın söz konusu hamlesi üzerine 'bütün seçenekleri değerlendireceğini' belirtti.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir bölgesi üzerinde uzun süredir yaşanan gerilim, Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan 370. maddesinin iptali ve bölgeye asker gönderme kararı üzerine yeni bir evreye ulaştı.

Hindistan'ın bu hamlesini 'illegal' olarak tanımlayan Pakistan ise 'bütün seçeneklerin değerlendirileceği' açıklamasında bulundu.

PAKİSTAN'DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VURGUSU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin statüsünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile korunduğu vurgulandı ve Hindistan'ın bu 'tek taraflı eyleminin' bölgenin statüsünü değiştirmeyeceği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de, Hindistan'ın Cemmu ile Keşmir'e özerklik tanıyan 370. maddesini değiştirmesini değerlendirmek üzere meclis üyelerini toplantıya çağırdı.

'BMGK KARARLARINA VE HALKIN İSTEKLERİNE AYKIRI'

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hindistan işgali altında bulunan Cemmu ve Keşmir bölgelerinin yasal statüsünün değiştirilmesi BMGK kararlarına ve bölge halkının isteklerine aykırıdır. Pakistan, Keşmir halkının taleplerine dayanan barışçıl bir çözümü destekleme konusundaki ısrarını sürdürüyor ve ihtiyaç olduğu takdirde Keşmir halkının yanında duracaktır" ifadelerine yer verildi.

India's attempt to further change status of Indian Occupied Jammu & Kashmir is against the resolutions of UNSC & against wishes of the Kashmiri people. Pakistan supports & insists on a peaceful resolution based on wishes of Kashmiri people & stands with them in their hour of need — The President of Pakistan (@PresOfPakistan) August 5, 2019

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanı​ Şah Mahmud Kureyşi de, Hindistan'ın 370. maddeyi iptal kararının BM tarafından bölgeye sunulan çözümü ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere'nin 1947 yılında Hindistan'dan çekilmesinden bu yana Pakistan ile Hindistan arasında ihtilaflı konumda bulunan Keşmir bölgesinin 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda.

Hindistan ele geçirdiği bölgeleri 'Cemmu Keşmir' eyaleti adı altında kendine bağladı. Cemmu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliğini taşıyor.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e 'Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)' ve 'Gilgit Baltistan' olarak iki özerk bölge statüsü verdi.