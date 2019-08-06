Kayıt
15:39 06 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çin'den Hong Kong uyarısı: Oynadıkları ateş kendilerini yakacak

    © AFP 2019 / Philip Fong
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Yang, "Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek" dedi.

    © REUTERS / Tyrone Siu
    Çin'den Hong Kong açıklaması: Yaygın şiddet eylemlerine hiçbir medeni toplum müsamaha göstermez
    Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı son 2 aydır süren gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Yang, Pekin yönetiminin Hong Kong’da hukukun üstünlüğünü, Baş Yönetici Carry Lam’i ve polisini kararlılıkla desteklerini kaydetti.

    Hong Kong’da son iki aydır düzenlenen protestoların toplanma, yürüyüş ve gösteri özgürlüğünü aştığını ve aşırı şiddet ve yıkıcılığını artırdığını savunan Yang, radikal küçük bir grup göstericinin tuğla, demir çubuk ve yanıcı maddelerle polisi hedef aldığını söyledi.

    '461 KİŞİ YARALANDI'

    Yang, "Bu eylemler Hong Kong polis memurlarına ve kent sakinlerinin hayatına ve mülk güvenliğine ciddi derecede zarar verdi. 139’u polis olmak üzere 461 kişi şiddetli çatışmalarda yaralandı" diyerek, bazı radikallerin Çin ulusal amblemine zarar verdiğini ve bayrağını indirdiğini hatırlattı.

    "Şunu açıkça belirtmek gerekir ki Hong Kong’daki kargaşada bazı radikal unsurlar ön safta. Yanlış yönlendirilen ve sürüklenen vatandaşlar ortada ancak perde arkasında ise Hong Kong’un içinde ve dışında radikal şiddet suçlularını destekleyen 'Çin karşıtı kargaşa güçleri' bulunuyor." ifadelerini kullanan Yang, perde arkasındakilerin, radikal şiddet unsurlarını desteklediğini, koordine ettiğini, yönlendirdiğini ve açık veya gizli şekilde fonladığını ileri sürdü.

    Hong Kong çapındaki grev kapsamında demokrasi yanlılarının New Town Plaza isimli AVM'deki işgal eylemi
    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    Hong Kong çapında grev ve protesto eylemleri, hayatı durdurdu
    Yang ayrıca Hong Kong’da gösterilerle Baş Yönetici Lam'in istifa ettirilemeyeceğine dikkati çekerek, Çin hükümetinin Hong Kong liderini sıkı bir şekilde desteklediğini ifade etti.

    'CEZALARI VERİLECEK'

    "Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek" şeklinde konuşan Yang, "şiddet suçlularının soğukkanlılığı zayıflık olarak algılamaması ve merkezi hükümetin kararlılığını hafife almaması" uyarısında bulundu.

    Yang ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHUK) ülke topraklarının her bir parçasını koruyacak güçte olduğuna işaret ederken, merkezi hükümetin Tek Ülke İki Sistem'in ilkelerine zarar verenleri cezasız bırakmayacağını vurguladı.

    500'DEN FAZLA GÖZALTI

    Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

    SUÇLULARIN İADESİ YASA TASARISI

    Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. 

    © AFP 2019 / Philip Fong
    Hong Kong'da İngiliz yanlısı gösteriler sürüyor: Polis çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu
    Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında 'keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağını' iddia ediyor.

    Muhalifler ayrıca, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki batı yanlısı siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor. 

    TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

    Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

    Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

    Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet