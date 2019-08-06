Kumarda eşini bahis yaptı, arkadaşlarına tecavüz ettirdi

The Sun'da yer alan habere göre, kumarbaz ve alkolik olduğu belirtilen adam, parası kalmayınca eşini 'masaya bahis olarak koydu.'
Oyunu kaybedince, akrabası ve arkadaşı adamın karısına tecavüz etti.
ÖZÜR DİLEDİ, ARKADAŞLARINI TEKRAR ÇAĞIRDI
Kadın, kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Polisin şikayet dosyası hazırlamayı reddettiği, kadının mahkemeye başvurunca şikayetinin işleme alındığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Hindistan'da her 155 dakikada bir 16 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor, her 13 saatte bir 10 yaşın altındaki bir çocuğa tecavüz ediliyor.
Rapora göre, 2012'de kayıtlara geçen tecavüz vakalarının sayısı 8.541'di. Bu sayı, 2016'da 19,765'e çıktı.
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