Kumarda eşini bahis yaptı, arkadaşlarına tecavüz ettirdi

Hindistan'da arkadaşlarıyla poker oynayan bir adam, eşini bahis olarak gösterdi. Kaybedince, arkadaşı ve akrabası eşine tecavüz etti.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Zafarabad’da ismi açıklanmayan bir adam, evlerine gelen arkadaşı Arun ve akrabası Anil ile poker oynuyordu.

The Sun'da yer alan habere göre, kumarbaz ve alkolik olduğu belirtilen adam, parası kalmayınca eşini 'masaya bahis olarak koydu.'

Oyunu kaybedince, akrabası ve arkadaşı adamın karısına tecavüz etti.

ÖZÜR DİLEDİ, ARKADAŞLARINI TEKRAR ÇAĞIRDI

Olayın ardından tecavüze uğrayan kadın, amcasının evine gitti. Karısının bulunduğu eve giden adam ise özür dileyerek karısını eve dönmeye ikna etti. Fakat eve dönüş yolunda aracını durdurdu ve kadın bir kere daha kocasının kumarbaz arkadaşlarının toplu tecavüzüne uğradı.

Kadın, kendisine tecavüz edildiğini söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Polisin şikayet dosyası hazırlamayı reddettiği, kadının mahkemeye başvurunca şikayetinin işleme alındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Hindistan'da her 155 dakikada bir 16 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor, her 13 saatte bir 10 yaşın altındaki bir çocuğa tecavüz ediliyor.

Rapora göre, 2012'de kayıtlara geçen tecavüz vakalarının sayısı 8.541'di. Bu sayı, 2016'da 19,765'e çıktı.