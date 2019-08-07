Kuzey Kore lideri Kim: Son füze denemesi ABD ile Güney Kore'ye bir uyarıydı

Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kim, denemelerin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, son füze denemelerinin Washington ve Seul'e ortak tatbikatlar hakkında bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

KCNA'da yer alan haberde, "Deneme atışının istenildiği gibi tatminkar bir şekilde yerine getirilmesini takdir eden Kim Jong-un, söz konusu askeri eylemin şu anda ABD ve Güney Kore yönetimleri tarafından yürütülen ortak askeri tatbikata uygun bir uyarı gönderme fırsatı olacağını belirtti" ifadeleri yer aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, dün yerel saatle 05.24 ve 05.36'da Güney Hwanghae bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru kısa menzilli füzeler fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol katettiği bilgisi yer almıştı.