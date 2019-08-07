Eski Kırgız lider Atambayev düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

Eski Kırgız liderin gözaltına alınmasını engellemek için rezidansın önünde toplanan vatandaşlar, Atambayev'in Kırgız Özel Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Atambayev'in ofisinden yapılan açıklamada, eski devlet başkanının nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.
Rezidansın önünde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerlerin ateş açtığı, ses bombası fırlattığı görüldü.
Sputnik muhabiri, sayıları 500 olduğu tahmin edilen vatandaşların askerler tarafından oluşturulan güvenlik çemberini aşarak eve girmeye çalıştığını aktardı.
Rus basınına konuşan görgü tanıkları, gözaltı operasyonu sırasında 10'dan fazla kişinin yaralandığını anlattı.
Kırgızistan parlamentosu, 27 Temmuz'da Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması ve eski devlet başkanı statüsünün elinden alınması yönündeki bir tasarıyı kabul etmişti. Atambayev'e çeşitli yolsuzluk suçlamaları yöneltilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)