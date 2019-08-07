Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşürecek

Pakistan hükümeti, Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşüreceklerini ve ikili ticareti durduracaklarını belirtti.

İlgili karar, Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması gündemiyle bugün Başbakan İmran Şah başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alındı.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, “Bundan böyle Yeni Delhi’de diplomatik varlığımız olmayacak, onların elçileri de geri gönderilecek” diye açıkladı.

Pakistan hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili anlaşmaların gözden geçirileceği, Kaşmir sorununun da BM Güvenlik Konseyi’ne taşınacağı ifade edildi.