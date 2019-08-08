Bangladeş'te dang humması salgını 7 ayda 110 can aldı

Prothom Alo gazetesinin haberinde, ülkede ocak ayından bu yana dang humması nedeniyle 28'i çocuk olmak üzere 110 kişinin yaşamını yitirdiği ve 104'ünün kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanelere başvurduğu, ülke genelinde 1 Ocak-7 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 32 bin 340'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, hastalıkla mücadele konusunda her türlü çabanın sarf edildiğini, hükümetin dang humması salgınını önlemek için 6 milyon doların üzerinde kaynak ayırdığını aktardı.