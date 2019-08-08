Bangladeş'te dang humması salgını 7 ayda 110 can aldı

Prothom Alo gazetesinin haberinde, ülkede ocak ayından bu yana dang humması nedeniyle 28'i çocuk olmak üzere 110 kişinin yaşamını yitirdiği ve 104'ünün kimliğinin tespit edildiği belirtildi.
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 2 bin 428 kişinin hastanelere başvurduğu, ülke genelinde 1 Ocak-7 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 32 bin 340'a yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, hastalıkla mücadele konusunda her türlü çabanın sarf edildiğini, hükümetin dang humması salgınını önlemek için 6 milyon doların üzerinde kaynak ayırdığını aktardı.
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