'Çavuşoğlu Japonya'nın yabancılara verdiği en yüksek nişan ile taltif edildi'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'na taltif edilen ‘Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu’nun yabancı devlet erkanına taltif edilen en yüksek düzeydeki nişan olduğunu belirterek, "Japonca bilen, Japonya konusunda bu kadar derin bilgilere hakim birinin dışişleri bakanı olduğu bir ülkede Japonya Büyükelçisi olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum" dedi.

Büyükelçi Miyajima, Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Japonya İmparatoru tarafından taltif edilen nişanların Japonya'nın yabancılara yönelik onurlandırma sistemi içinde en prestijli yol olduğunu belirten Miyajima, "Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na taltif edilen 'Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu' genellikle yabancı devlet erkanına taltif edilen en yüksek düzeydeki nişandır." diye konuştu.

‘50 YAŞINA GİRDİĞİ İÇİN HEMEN BU NİŞAN İLE TALTİF EDİLMİŞTİR’

Miyajima, Japonya hükümetinin ve Ankara'daki Büyükelçiliğinin sunulan öneriler ve yaptığı değerlendirme sonucunda söz konusu kişileri nişanla onurlandırmaya karar verdiğini belirterek, "Bakan Çavuşoğlu özellikle bir yandan kendi görevlerini yerine getirirken diğer yandan bir dışişleri bakanının yürüttüğü normal işlerin kapsamını da aşarak iki ülke ilişkilerinin yakınlaşmasını sağlamış, bu süreç de güzel bir şekilde sonuçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Bu nişana layık görülmek için 50 yaş ve üstü olma şartının da söz konusu olduğuna dikkati çeken Miyajima, "Sayın Bakan geçen sene 50 yaşına girdiği için hemen bu nişan ile taltif edilmiştir" ifadelerini kullandı.

‘JAPONCA KONUŞABİLEN BİR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM’

Çavuşoğlu'nun 2003-2008 döneminde Türkiye Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı'nı yürüttüğünü de hatırlatan Büyükelçi Miyajima, Çavuşoğlu'nun Japon kültürüne duyduğu yakın ilginin yanı sıra Japonca konuştuğuna da dikkati çekti.

Miyajima, Çavuşoğlu'nun daha önce Japonca öğrenmek ve değişim öğrencisi olarak Japonya'ya gidebilmek için gösterdiği çabalardan haberdar olduğuna vurgu yaparak, "Sayın Bakan Japonya'yı her ziyaret ettiğinde Japoncayı daha çok hatırladığını ve bundan çok büyük zevk aldığını belirtiyor. Kendileri Japon medyasına, politikacılara, Japonca olarak 'merhaba' diyerek sohbete başlar ve büyük sempati kazanır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ile sohbetlerinde onun Japonya hakkında da çok şey bildiğine tanık olduğunu aktaran Miyajima, şöyle devam etti:

"Japonca bilen, Japonya konusunda bu kadar derin bilgilere hakim birinin dışişleri bakanı olduğu bir ülkede Japonya Büyükelçisi olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Ankara'da bildiğiniz gibi çok sayıda büyükelçi var, onlar bana imreniyor. Türkler zaten genel yapıları itibarıyla yabancılara karşı çok sıcak kanlı ve iyiler ancak biz Japonlara karşı bu yaklaşım daha da fazla olduğu için mutluyum. Bunun üstüne bir de Japonca konuşabilen bir dışişleri bakanı ile çalışmaktan dolayı gerçekten kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum."

Miyajima, bu nedenleri göz önünde bulundurarak Bakan Çavuşoğlu'nun nişan ile taltif edilmesi için Tokyo'ya tavsiyede bulunduğunu dile getirerek, "Genellikle nişan ile taltif edilen kişiler daha önce meclis başkanlığı, başbakanlık ya da dışişleri bakanlığı yapmış kişiler oluyor. Ancak Sayın Bakan görevi esnasında ve 50 yaşında bu nişan ile taltif ediliyor. Bu, şimdiye kadarki emeklerine şükran anlamı taşıyor. Kendisinin bundan sonra da aktif bir şekilde katkılarına devam edeceğine inanıyorum." dedi.

ÇAVUŞOĞLU JAPONYA'NIN ‘REİWA’ DÖNEMİNDE NİŞAN İLE TALTİF EDİLEN İLK KİŞİ

Miyajima, Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğuna dikkati çekerek, Japonya'da bu yıl 1 Mayıs'ta yeni imparatorun tahta çıkmasıyla yeni bir dönemin başladığını anımsattı.

Bu yeni dönemde nişan ile taltif edilen ilk kişinin Bakan Çavuşoğlu olduğunu söyleyen Miyajima, "Güzel uyum anlamına gelen yeni 'Reiwa' döneminde Japonya ve Türkiye olarak birlikte Orta Doğu ve dünyada refah ve barışın devamı için iş birliği yapacağımıza inanıyorum. Tam da böyle bir zamanda hala aktif görevdeki Sayın Çavuşoğlu'na bu nişanın taltif ediliyor olması büyük mutluluk verici." diye konuştu.

‘ÇAVUŞOĞLU 61 YIL SONRA BU NİŞAN İLE TALTİF EDİLEN İLK TÜRK POLİTİKACI’

Miyajima, daha önce Türkiye'den ve dünyadan bu nişan ile taltif edilen kişilerden örnekler de vererek, "Bundan 61 sene önce o dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes resmi konuk olarak Japonya'yı ziyaret etmişti. Kendilerine eşlik eden Dışişleri Bakanı merhum Fatin Rüştü Zorlu ile Yükselen Güneş Nişanı Büyük Kordonu ile taltif edilen ilk Türkler olmuşlardır" ifadesini kullandı.

BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevini tamamlamasını takiben 2009'da Kemal Derviş'e de bu nişanın taltif edildiğini hatırlatan Miyajima, "Ancak kendileri Türk hükümet yetkilisi olarak bu nişana taltif edilmediğinden dolayı Sayın Bakan Çavuşoğlu 61 yıldan sonra bu nişan ile taltif edilen ilk politikacı oldu" diye konuştu.

Miyajima, bu yıl Çavuşoğlu'nun yanı sıra ABD'nin eski savunma bakanlarından Ashton Carter ve Chuck Hegel, eski Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El Atiyye, eski Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nasser Cudeh'in de bu nişan ile taltif edildiklerini vurguladı.

Büyükelçi Miyajima, yakın geçmişte bu nişan ile taltif edilenler arasında İtalya'nın eski Başbakanı Mario Monte, Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Helen Clark, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile eski Başkan Yardımcısı Richard Cheney, İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı William Hague ve İran'ın eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Mottaki'nin de yer aldığını kaydetti.

TÜRKİYE - JAPONYA İLİŞKİLERİ

Miyajima, Dışişleri Bakanlığı görevini 2014'te üstlenmeden önce de Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerde yer aldığını hatırlatarak, 2013'te Stratejik Ortaklık Bildirisi'nin imzalanmasından bu yana hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun üçer kez karşılıklı ziyaretlerde bulunduğuna da dikkati çekti.

Çavuşoğlu'nun 2017'de Japonya'ya yaptığı ziyaretin 14 yıl sonra sadece dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğunu belirten Miyajima, Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro'nun ise Japonya'dan dışişleri bakanı düzeyinde 6 yıl sonra Türkiye'ye yapılan ilk ziyarette bulunduğunu vurguladı.

Miyajima, böylece iki ülke ilişkilerinin daha önce hiç olmadığı kadar derinleştiğini ifade ederek, geçen yıl Altes Prenses Akiko Mikasa'nın Türkiye ziyaretinin de ilişkilerde önemli bir nokta olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çavuşoğlu eşliğinde haziran sonunda G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'yı ziyaret ettiğini de hatırlatan Miyajima, yeni imparatorun tahta çıkma töreni kapsamında Erdoğan'ın bu yıl ekim ayında ikinci kez Japonya'yı ziyaret etmesinin planlandığını belirtti.

Miyajima, Çavuşoğlu'nun kasımda Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bu yıl üçüncü kez Japonya'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

İki ülke arasında ticaret ve yatırım hacimini genişletmesi beklenen Japonya-Türkiye Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusunda ivedi bir sonuca varılması amacıyla müzakerelerin hızlandırıldığına dikkati çeken Miyajma, ayrıca 2019'un Japonya'da Türk Kültür Yılı olduğuna ve bu vesile ile Türkiye'ye olan ilginin arttığına vurgu yaptı.

Miyajima, Topkapı Sarayı'ndan 170 büyük hazinenin Tokyo ile Kyoto'da sergilendiği "Hazine Sergisi"nin genç yaşlı her kesimden Japon'un dikkatini çektiğini ve serginin haziran ortası itibarıyla yaklaşık 246 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini anlattı.

Bir arkadaşının yaptığı ve 1890'da yaşanan Ertuğrul Fırkateyni kazasının hatırasını yansıtan kaligrafiyi herkesin görmesi için büyükelçilik konutunun girişinde sergilediğini ifade eden Miyajima ayrıca iki ülke arasında acı bir hatıradan doğan bu dostluğun bugün de büyük bir saygı ve dayanışma ile devam ettiğini sözlerine ekledi.