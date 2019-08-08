'Kırgız güvenlik güçleri, Atambayev'in rezidansında yeni bir operasyon düzenlemeye başladı'

Almazbek Atambayev'in çalışma ofisinden bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri üyesi yaklaşık 200 kişi yeniden taarruza geçti. Atambayev yanlıları, güvenlik güçlerine karşılık veriyor. Sayıları yaklaşık 400 olan destekçilerin silahı yok, sadece taş ve sopaları var" dedi.

Yetkili, Atambayev'in güvenlik görevlileri ve destekçileri tarafından korunan rezidansta kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

'ESİR ALINAN ÖZEL KUVVETLER ÜYELERİ SERBEST BIRAKILDI'

Bu arada Kırgız yetkili, Atambayev'in destekçilerinin, dünkü başarısız gözaltı operasyonu sırasında esir aldığı Özel Kuvvetler üyelerini serbest bıraktığını belirtti.