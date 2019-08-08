Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov: Atambayev anayasayı ihlal etti

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, selefi Almazbek Atambayev'in anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Atambayev'in düzenlenen operasyonda silah kullanarak direndiğini belirterek "Kırgızistan hukuk devletidir. Devletin görevi, tüm vatandaşların yasalara uymasını sağlamaktır. Atambayev anayasayı ve yasaları çiğnedi" ifadelerini kullandı.

Yetkililerden dünkü operasyona ilişkin bilgi alan Ceenbekov, Güvenlik Konseyi üyelerinden ülkede hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliği korumak için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.