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16:16 08 Ağustos 2019
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    Duterte, uyuşturucu baronlarını 'kellelerini uçurmakla' tehdit etti

    © AFP 2019 / TED ALJIBE
    Asya & Pasifik
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    Uyuşturucu operasyonlarında yargısız infaz iddiaları nedeniyle BM tarafından soruşturulan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, meydan okuyan tutumundan vazgeçmedi ve uyuşturucu baronlarını ‘kellelerini uçurmakla’ tehdit etti.

    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
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    Uyuşturucu ticaretini yöneten nüfuzlu isimlerini tehdit eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyruklarına bakmaksızın hepsinin ‘kellesini uçurabileceğini’ söyledi. Duterte, bu sebeple hapse girmenin bile umurunda olmayacağını söyledi.

    Filipin-Çin Ticaret ve Sanayi Odaları’nın bir etkinliğinde konuşan Duterte, “Yolsuzluktan nefret ediyorum, uyuşturucudan da ayrıca nefret ediyorum. Eğer yüksek rütbeli bir uyuşturucu baronuysanız; Çinli, Japon veya Malezyalı olmanız fark etmez; tonlarca uyuşturucunun ticaretini yapıyorsanız, sizin kellenizi uçuracağım” dedi.

    'HAPİS UMURUMDA DEĞİL, YEMEK GETİRMEYİ UNUTMAYIN YETER'

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Lean Daval Jr.
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    Rodrigo Duterte ayrıca Meksikalı Sinaloa karteli gibi yabancı suç örgütlerinin Filipinler’e uyuşturucu sokması halinde ‘onları gerçekten öldüreceğini ve cansız bedenlerini de denize atacağını’ söyledi.

    İzlanda'nın girişimiyle BM’nin Filipinler’in uyuşturucuyla mücadele operasyonlarını mercek altına almasına ve neticesinde yargılanma ihtimaline değinen Duterte, “Umurumda değil, Eğer hapse atılacaksam, olsun. Sadece yılbaşında bana yemek getirmeyi unutmayın. Ben iyi olurum” diye konuştu.

    Uyuşturucunun ülkesini ve özellikle de gençleri mahvetmesine izin vermeyeceğini belirten Duterte, “Eğer ülkemi mahvederseniz sizi öldürmek zorunda kalırım” dedi.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Czar Dancel
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    Bir başka konuşmasında konuya ‘açıklık’ getiren Devlet Başkanı, derdinin büyük uyuşturucu baronlarıyla olduğunu vurguladı, küçük çaptaki satıcıları ‘öldürmeyeceğini’ söyledi.

    Duterte, “Küçük çaplı uyuşturucu satıcılarını öldürmem. Onlar zaten fakir. Onları öldürmektense hapse tıkmak çok daha iyi” ifadelerini kullandı.

    2016’da koltuğa oturan Rodrigo Duterte’nin uyuşturucu ticaretine karşı başlattığı sert kampanyada, resmi hükümet rakamlarına göre şu ana kadar 5 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin yargısız infazlar ve ortadan kaybolmalara neden olması yönünden çok eleştiriliyor.

    Bu doğrultuda İzlanda’nın girişimiyle BM tarafından bir soruşturma başlatılsa da Duterte buna her fırsatta meydan okuyor. Nitekim daha önce de bu suçu işleyenler için idam cezasının geri getirilebileceğini söylemişti.

    Etiketler:
    Sinaloa Karteli, kartel, uyuşturucu satıcısı, Uyuşturucu Ticareti, uyuşturucu baronu, Uyuşturucu, Rodrigo Duterte, Filipinler
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