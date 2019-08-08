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19:22 08 Ağustos 2019
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    Pakistan, Cammu Keşmir saldırısı nedeniyle Hindistan'da protesto edildi

    Pakistan: Hindistan'ın Cemmu Keşmir kararını BM'ye taşıyacağız

    © REUTERS / Mukesh Gupta
    Asya & Pasifik
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    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Cemmu Keşmir'e özel statü veren Anayasa'nın 370. maddesini kaldırmasını eleştirerek, "Hindistan'ın Cemmu Keşmir kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kuruluna taşıyacağız" dedi.

    Pakistan, Cammu Keşmir saldırısı nedeniyle Hindistan'da protesto edildi
    © REUTERS / Mukesh Gupta
    Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişki seviyesini düşürecek
    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'ın Cemmu Keşmir kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Hindistan'ın alınan kararı 'iç mesele' olarak nitelendirmesini eleştiren Kureyşi, "Keşmir konusu, uluslararası alanda kabul edilmiş ihtilaflı bir konudur. Bu bölgeyle ilgili BMGK kararları vardır. Pakistan, bu konuyu Hindistan'ın iç meselesi olarak kabul etmez. Hindistan'ın C'mmu Keşmir kararını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kuruluna taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

    Hint Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın, Cemmu Keşmir'de alınan kararın sebebini bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak olarak açıklamasına da değinen Kureyşi, "Hindistan, 370. maddeyi Keşmir'in kalkınmasına daha fazla yardım edebilmek için kaldırdığını söylüyor. Peki o halde Hindistan'ı 70 yıldır Keşmir'e yardım etmekten alıkoyan neydi?" diye konuştu. 

    Eski Hint Başbakanı Cevahirlal Nehru'nun, "Keşmir'de kararın yerli halk tarafından verileceği' sözünü hatırlatan Kureyşi, şöyle devam etti:

    "Pakistan, çözüm için siyasi, diplomatik ve barışçıl yollar arıyor, askeri seçeneği masada bulundurmuyor ancak Hindistan'ın bölgede 900 bin askeri bulunuyor. Bölge, dünyanın en militarize noktası. Hindistan maceracılığına karşı uyanık olma kararı aldık ancak savunmanın ilk hattı şu anda kullandığımız diplomasidir." 

    'HİNDİSTAN SUÇU YİNE BİZE ATMASIN'

    Hindistan'ın Cemmu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı uyguladığını belirten Kureyşi, yasağın kalkmasıyla başlayacak protestolarda Hint askeri ve polisinin orantısız güç kullanmasına ilişkin "Tüm dünyanın dikkatini şimdiden bu bölgeye çekmek istiyorum ki yaşanacak bir olayda Hindistan suçu yine bize atamasın." değerlendirmesinde bulundu.

    Pakistan'ın hava sahasını kapatacağı ve Sih hacıların vizesiz ziyaret yapması için Hindistan ile Pakistan arasında kurulan Kartarpur koridorunu kapatacağı iddialarını da yalanlayan Kureyşi, "Pakistan'ın tüm inançlara ve etnik gruplara saygısının olduğunu söylemek istiyorum. Umarım Hindistan da ülkesindeki Müslüman linçlerine ilişkin bir şeyler söyler." diye konuştu.

    © AFP 2019 / PRAKASH SINGH
    Hindistan parlamentosu, Cammu Keşmir'in 70 yıllık özel statüsünü kaldıran tasarıyı kabul etti
    Hindistan'la yaşanan gerilimin Afganistan'daki barış sürecine etkisiyle ilgili soruları yanıtlayan Kureyşi, "Afganistan'da barışın sağlanması için sadece iyi niyetimizi kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz ancak süreci baltalamak isteyenler olabilir. Pakistan, barış için çalışmaya devam edecek." görüşünü paylaştı.

    NE OLMUŞTU?

    Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cemmu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

    Hindistan'da Cemmu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cemmu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

    Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan'la diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Keşmir, Pakistan, Hindistan
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