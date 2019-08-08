Atambayev’in bine yakın taraftarı başkent Bişkek’e yürüyor

Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisi siyasi konsey üyesi Adil Turdukulov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Atambayev’in Koy-Taş’taki rezidansı önünde toplanan bine yakın kişinin başkent Birkek’e yürüyüş düzenlediğini yazdı.

Görgü tanıkları da bu bilgiyi doğruluyor. Sputnik’e konuşan bir görgü tanığı, "Koy Taş’tan insanlar Bişkek’e doğru gidiyor. Bazıları arabalarla, bazıları da otobüslerle gidiyor. Yaya gidenler de var" dedi.

Sputnik muhabirinin Bişkek’ten bildirdiğine göre, Atambayev’in getirildiği İçişleri Bakanlığı binası önündeki durum sakin. Bina önünde onlarca gazetecinin beklediği aktarıldı.

Atambayev taraftarlarının, parlamento binasının bulunduğu Ala-Too Meydanı’nda toplanmaya başladığı bildirilirken, bina önünde toplanan yaklaşık 50 kişinin oldukça saldırgan davrandığı ve "Jeenbekov gitsin" sloganları attığı belirtildi.