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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi

    Modi, Hindistan'ın Keşmir kararını 'tarihi' olarak nitelendirdi: Yeni bir dönem başlıyor

    © REUTERS / AMIT DAVE
    Asya & Pasifik
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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'deki gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde hükümetin bölgeye ilişkin kararlarını 'tarihi' olarak nitelendirerek, "Yeni bir dönem başlıyor" dedi.

    NDTV kanalındaki habere göre, televizyonlardan Hindistan halkına hitap eden Modi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve eyaletin iki birlik toprağına bölünmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    © AFP 2019 / Rizwan Tabassum
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    Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddenin iptal edilmesini ve eyaletin Cammu Keşmir ile Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünmesini 'tarihi' olarak nitelendiren Modi, bölge halkı için 'yeni bir dönemin başladığı' değerlendirmesini yaptı.

    Modi, eyaletle ilgili kararların bölge halkına olumlu değişiklikler getireceğini ifade ederek, bunların Hindistan yasalarının korunması, sanayileşme, turizmde artış ve daha fazla istihdam anlamına geldiğini kaydetti.

    'SON 30 SENEDE 42 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ'

    Anayasa'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin halka kayırmacılık, terörizm ve ayrılıkçılıktan başka bir şey vermediğini söyleyen Modi, son otuz senede 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

    Modi, Cammu Keşmir'in uzun süre "Birlik Toprağı" olarak kalmayacağına işaret ederek, bölgedeki durumun normale döneceğine dikkati çekti.

    GUTERRES: SORUN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ

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    © REUTERS / Mukesh Gupta
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    Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Keşmir krizine ilişkin, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Bu sorun, BM kararları doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmelidir." ifadesini kullandı.

    BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in, Cammu Keşmir'deki gelişmeleri endişeyle yakından izlediği ifade edildi. Hindistan ve Pakistan'a maksimum itidal göstermeleri çağrısında bulunan Guterres, BM'nin Cammu Keşmir konusunda BM Sözleşmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldığını belirtti.

    Cammu Keşmir'in nihai statüsünün BM Sözleşmesi doğrultusunda barışçıl yollarla belirlenmesi gerektiğinin ifade edildiği Hindistan ve Pakistan arasındaki Simla Anlaşması'na atıfta bulunan Guterres, "Tarafların, bölgenin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar atmaktan kaçınmaları gerekir. Ayrıca söz konusu sorun, BM kararları doğrulsunda barışçıl yollarla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Guterres, Cammu Keşmir'de insan haklarının gerilemesine neden olacak kısıtlamaların da endişe verici olduğunu kaydetti.

    HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRDI

    Türkiye-Rusya bayrağı
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

    Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

    Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

    Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

    BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

    Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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    Etiketler:
    Narendra Modi, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM), Keşmir sorunu, Cammu Keşmir, Keşmir, Pakistan, Hindistan
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