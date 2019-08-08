Pakistan Başbakanı Han: Savaş istemiyoruz, Hindistan tahrik ederse uygun cevabı veririz

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir bölgesinin statüsü üzerine yaşanan son gelişmeler sonrası Hindistan ile aralarında artan tansiyon üzerine açıklamalarda bulundu.

Keşmiş bölgesinde Hindistan’ın ihlallerinin devam ettiğini belirten Han, savaş istemediklerini öte yandan Hindistan tarafının tahrik edici adımlarının devam etmesi halinde ise uygun cevabı vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barış seçeneği üzerine sürekli konuştuğunu belirten Han, çabalarının karşılık bulamadığını ve bunun bir 'kamuoyu savaşı' olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın bu savaşı muhakkak kazanması gerektiğini vurgulayan Han, ayrıca Hindistan'ın dikkatleri Keşmir bölgesinden uzaklaştırmak için her türlü önlemi alabileceğini de belirtti.