Çin'den ABD'li diplomatlara çağrı: Hong Kong'un içişlerine müdahele etmeyi kesin

Çin, ABD'li bir diplomatın Hong Kong'ta 'aktivistlerle' bir araya geldiğinin bildirilmesinin ardından ABD'ye 'kentin içişlerine müdahale etmeyi durdurma' çağrısında bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hong Kong'daki ABD Başkonsolosluğu'ndan bir yetkili, yerel bir 'bağımsızlık grubu' ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerden memnuniyetsizliğini dile getirerek konsolosluğa Çin karşıtı isyancılarla derhal ilişkiyi kesme ve Hong Kong'un içişlerine müdahale etmeyi durdurma çağrısında bulundu.

Hong Kong merkezli Takungpao gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkonsolosluğu'nun siyasi birim şefi Julie Eadeh aralarında tanınmış 'aktivist' Joshua Wong'un da yer aldığı Demosisto partisi mensuplarıyla görüştüğü bilgisi verilmişti.

"Occupy" protester Joshua Wong admits meeting with US consulate-general staff in #HongKong after photo surfaces showing protesters with political unit chief. Wong said the meeting was about how the US can help the protesters and discourage local police, Ta Kung Pao reports pic.twitter.com/vyrzaFDVdH — People's Daily, China (@PDChina) August 8, 2019

Washington'da gazetecilere açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise, haberi yalanlayarak Çin'i diplomatlarının kişisel bilgilerini sızdırmakla suçladı.

Ortagus, açıklamasında, "Bunun resmi bir protesto olduğunu sanmıyorum, haydut bir rejimin yapacağı şey bu. Sorumlu bir ulus böyle davranmaz" dedi.

"Diplomatımız işini yapıyordu ve işine saygılarımızı sunuyoruz" diyen Ortagus, "Amerikalı diplomatların dünyada her gün yaptığı şey budur" ifadelerini kullandı.