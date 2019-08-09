Bişkek polisi, merkez meydanda toplanan Atambayev taraftarlarını dağıtmaya çalıştı

Parlamento binasının bulunduğu Ala-Too Meydanı’nda yaklaşık 500 kişilik bir grup protesto etti.
Oldukça saldırgan tutum sergileyen kalabalık, “Jeenbekov gitsin” sloganları attı.
Polis, protestoculara karşı biber gazı ve ses bombası kullandı.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te polis, merkez meydanda toplanan eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in taraftarlarını dağıtmaya çalıştı.
Parlamento binasının bulunduğu Ala-Too Meydanı’nda yaklaşık 500 kişilik bir grup protesto etti.
Oldukça saldırgan tutum sergileyen kalabalık, “Jeenbekov gitsin” sloganları attı.
Polis, protestoculara karşı biber gazı ve ses bombası kullandı.
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