Huawei kendi işletim sistemini tanıttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kara listeye aldığı, bu kapsamda Google'ın bazı ilişkileri durmasıyla birlikte Android işletim sistemini kullanmaya devam etmesi tehlikeye giren Çin merkezli teknoloji devi Huawei'den beklenen adım geldi.

Huawei, Android'e alternatif olarak geliştirdiği HarmonyOS’u sonunda tanıttı. Firma yetkililerinden Richard Yu, Çin’in güneyindeki Dongguan kentinde düzenlediği basın toplantısında HarmonyOS’un ‘dünyaya daha fazla uyum getireceğini’ söyledi.

HarmonyOS has just been announced at #HDC2019! How are we going to build an all-scenario smart ecosystem and experience? How will we overcome the challenges of future OS for connected things? Stayed tuned with us to find out. pic.twitter.com/x7ZbgcEy2d — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

'Daha sorunsuz çalışması ve güvenli olması adına' yeni sistemin 'gelecek odaklı' tasarlandığını söyleyen Yu, HarmonyOS'un Android ve (Apple'ın işletim sistemi) iOS'​tan tamamen farklı olduğunu vurguladı. Sistemin ilk versiyonu bu yıl Huawei'nin akıllı ekrana sahip ürünlerinde kullanılmaya başlanacak. Geleck 3 yılda da giyilebilir teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere daha çeşitli akıllı ürünler için de farklı versiyonları geliştirilecek.