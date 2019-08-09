Kayıt
15:07 09 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Hong Konglu aktivist, ABD Konsolosluk yetkilisiyle görüştü: Washington'a bile gittim, bunda ne var?

    Twitter
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 05

    Hong Kong’daki eylemlerin önderlerinden ve 'demokrasi yanlısı' Demosisto isimli yapının genel sekreteri Joshua Wong'un, ABD Başkonsolosluğu siyasi şefi Julie Eadeh ile bir araya geldiği görüntülendi.

    © AFP 2019 / Anthony Wallace
    Uzmanlar yorumladı: Hong Kong'da gerilim tırmanıyor, bundan sonra ne olacak? 
    Hong Kong'da 2014 yılında Batı yanlısı 'Şemsiye hareketi' eylemleri sonucunda kurulan ve Hong Kong'un 'bağımsızlığını' savunan 'Demosisto' isimli yapının Genel Sekreteri Joshua Wong'un, ABD Başkonsolosluğu siyasi şefi Julie Eadeh ile toplantı yaptığı ortaya çıktı. 

    Hong Kong'da son dönem gerçekleşen ve eylemlere de önderlik eden isimlerden olan Wong ise, Eadeh ile bir araya gelmesini savundu. 

    Wong, "Birkaç defa Washington'a bile gittim, bir ABD görevlisiyle görüşmemde ne var?" ifadelerini kullandı. 

    © AFP 2019 / Philip Fong
    Çin'den Hong Kong uyarısı: Oynadıkları ateş kendilerini yakacak
    Wong ayrıca, konsolosluk yetkilisiyle yaptığı görüşmede ABD Kongresi tarafından 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Hareketi' aktarılan fonla ilgili olduğunu söyledi.

    ABD yanlısı aktivist aynı zamanda, Eadeh'le 'Hong Kong polisinin ABD'den ekipman almasının yasaklanması üzerine' de görüştüklerini bildirdi. 

    Öte yandan, Çin Devlet Konseyi'nin Hong Kong ve Makao işlerinden sorumlu direktörü Zhang Şiaoming, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada eylemlerle ilgili olarak 'açık bir renkli devrim karakterine sahip' ifadelerini kullandı. 

    ​Bu açıklama aynı zamanda, Çin yönetiminin üst düzeyden yaptığı ilk 'renkli devrim' tanımlaması oldu. 

    Hong Kong'da 'suçluların iadesi yasası' üzerine başlayan eylemler, söz konusu tasarının dondurulmasına rağmen devam ediyor. 

    Polisle şiddetli çatışmalar yaşayan eylemcilerin kullandığı ABD destekçisi dövizler ve eylemlerde yer alan İngiliz ve ABD bayrakları dikkat çekiyor.

    • Hong Kong - eylemler
      © AFP 2019 / Vincent Yu
    • Hong Kong - protestolar
      © AFP 2019 / Philip Fong
    • Hong Kong - protestolar
      © AFP 2019 / Vivek Prakash
    1 / 3
    © AFP 2019 / Vincent Yu
    Hong Kong - eylemler

     

    Etiketler:
    Açıklama, Protesto, Çatışma, Eylem, Hong Kong, ABD, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    29. Hanse Yelkenli Gemi Festivali, Almanya’nın Rostock şehrinde bugün öğleden sonra başladı.
    14 ülkeden 170 yelkenli Rostock’ta buluşuyor
    Karikatür
    'NATO’nun ‘paslı arabası’, Türkiye konusunda geri vitese taktı'
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet