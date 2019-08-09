Hong Konglu aktivist, ABD Konsolosluk yetkilisiyle görüştü: Washington'a bile gittim, bunda ne var?

Hong Kong’daki eylemlerin önderlerinden ve 'demokrasi yanlısı' Demosisto isimli yapının genel sekreteri Joshua Wong'un, ABD Başkonsolosluğu siyasi şefi Julie Eadeh ile bir araya geldiği görüntülendi.

Hong Kong'da 2014 yılında Batı yanlısı 'Şemsiye hareketi' eylemleri sonucunda kurulan ve Hong Kong'un 'bağımsızlığını' savunan 'Demosisto' isimli yapının Genel Sekreteri Joshua Wong'un, ABD Başkonsolosluğu siyasi şefi Julie Eadeh ile toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Hong Kong'da son dönem gerçekleşen ve eylemlere de önderlik eden isimlerden olan Wong ise, Eadeh ile bir araya gelmesini savundu.

Wong, "Birkaç defa Washington'a bile gittim, bir ABD görevlisiyle görüşmemde ne var?" ifadelerini kullandı.

Circulating on Chinese social media: Hong Kong protest activists Joshua Wong Chi-fung seen meeting Julie Eadeh, political chief of US Consulate.

Venue: JWMariott Admiralty. pic.twitter.com/2JgnIqedz4 — Carl Zha (@CarlZha) August 7, 2019

Wong ayrıca, konsolosluk yetkilisiyle yaptığı görüşmede ABD Kongresi tarafından 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Hareketi' aktarılan fonla ilgili olduğunu söyledi.

ABD yanlısı aktivist aynı zamanda, Eadeh'le 'Hong Kong polisinin ABD'den ekipman almasının yasaklanması üzerine' de görüştüklerini bildirdi.

Öte yandan, Çin Devlet Konseyi'nin Hong Kong ve Makao işlerinden sorumlu direktörü Zhang Şiaoming, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada eylemlerle ilgili olarak 'açık bir renkli devrim karakterine sahip' ifadelerini kullandı.

#HongKong is facing the most severe situation since its return to #China, said official, who also identifies recent riots in the city as #ColorRevolution’. #Hongkongprotest (Photo: GT) https://t.co/ajRv5pzfIf pic.twitter.com/ae4ujj6ocP — Global Times (@globaltimesnews) August 8, 2019

​Bu açıklama aynı zamanda, Çin yönetiminin üst düzeyden yaptığı ilk 'renkli devrim' tanımlaması oldu.

Hong Kong'da 'suçluların iadesi yasası' üzerine başlayan eylemler, söz konusu tasarının dondurulmasına rağmen devam ediyor.

Polisle şiddetli çatışmalar yaşayan eylemcilerin kullandığı ABD destekçisi dövizler ve eylemlerde yer alan İngiliz ve ABD bayrakları dikkat çekiyor.