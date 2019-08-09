Hindistan Dışişleri: Pakistan, içişlerimize karışmayı bırakmalı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, Pakistan'ın gerçeği kabul etmesi ve Hindistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

NDTV kanalında yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kumar, yaptığı basın açıklamasında, Yeni Delhi ve İslamabad arasında gerginliğe neden olan Cammu Keşmir meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın, Hindistan'la diplomatik ilişki seviyesini düşürme, ikili ticareti ve tren seferlerini durdurma kararlarını kınadığını ifade eden Kumar, İslamabad yönetiminin eylemlerinin tek taraflı olduğunu vurguladı.

Kumar, "Pakistan gerçeği kabul etmeli ve Hindistan'ın iç işlerine karışmayı bırakmalı" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının demokrasiyi halk düzeyinde teşvik edeceğini söylediğini aktaran Kumar, ülkesinin Cammu Keşmir kararlarının Pakistan'ı 'tedirgin' ettiğini belirtti.

Kumar, Pakistan'ın diplomatik iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini vurgulayarak, "Hindistan Anayasa'sı her zaman egemenlik simgesi olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir" diye konuştu.