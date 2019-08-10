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23:14 10 Ağustos 2019
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    Hindistan - Pakistan

    Pakistan Hindistan ile ticari ilişkilerini resmen askıya aldı

    © AFP 2019 / NARINDER NANU
    Asya & Pasifik
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    Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya aldı.

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    © AFP 2019 / Alexander Joe
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    Başbakan İmran Han liderliğinde yapılan kabine toplantısının ardından Pakistan Ticaret ve Tekstil Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan ile ikili ticari ilişkilerin ivedilikle askıya alındığı belirtildi.

    "Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar" ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ihracatın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.

    Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.

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    Hindistan Başbakanı Narendra Modi
    © REUTERS / AMIT DAVE
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    Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

    Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

    Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistanyönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

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    Etiketler:
    İmran Han, Cammu Keşmir, Hindistan, Pakistan
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