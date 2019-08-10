Pakistan Hindistan ile ticari ilişkilerini resmen askıya aldı

"Federal hükümet, Hindistan ile ikili ticari ilişkileri derhal geçerli olmak üzere yeni bir talimata kadar askıya almaktan memnuniyet duyar" ifadesine yer verilen açıklamada, Hindistan, ithalat ve ihracatın yasak olduğu ülkeler listesine eklendi.
Söz konusu yasak, daha önce sadece Pakistan'ın diplomatik ve ticari ilişkisinin olmadığı İsrail'e uygulanıyordu.
HİNDİSTAN, CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRDI
Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistanyönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.
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